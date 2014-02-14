В атмосфере праздника и доброжелательности

Страна-хозяйка, конечно же, основательно подготовилась к одной из главнейших составляющих Игр четырехлетия – открытию. И грандиознейший праздник захватил всех. Необычайная инженерная мысль, интересные цветовые решения, спецэффекты, работа пиротехников не могли оставить хоть кого-то равнодушным.

Олимпийский флаг на стадион «Фишт» в Сочи был внесен шестикратной олимпийской чемпионкой Лидией Скобликовой, двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым, космонавтом Валентиной Терешковой, актрисой Чулпан Хаматовой, режиссером Никитой Михалковым, дирижером Валерием Гергиевым, кибергонщиком Аланом Енилеевым и кавалером медали «За отвагу» журналистом Анастасией Поповой. После чего российская оперная певица Анна Нетребко исполнила олимпийский гимн.

Было много неожиданностей. Так, финальную эстафету зажжения олимпийского огня начала теннисистка Мария Шарапова. Далее с факелом побежали легкоатлетка Елена Исинбаева (ранее, напомним, участвовавшая в церемонии поднятия флага Казахстана в Олимпийской деревне), борец Александр Карелин и гимнастка Алина Кабаева. Но это была лишь прелюдия. Когда священный огонь передали трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Роднине и трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею с шайбой Владиславу Третьяку, 40-тысячный стадион утонул в овациях. Вспомнилось многое, в том числе и достижения казахстанцев, выходивших под флагом мощной сборной СССР. Но ныне мы – суверенное государство, которое продолжает традиции прошлого и строит будущее. Уверен, что, если Казахстану доверят право проведения Олимпийских игр-2022, и нам будет чем удивить мир.

Сама же церемония открытия началась символически – ровно в 20.14 по московскому времени. На огромных экранах стадиона «Фишт» демонстрировался чудеснейший по задумке фильм из сна маленькой девочки по имени Любовь, которая, проснувшись, взмыла ввысь и над реальностью, но уже на олимпийской арене. При этом был выбран необычный формат рассказа о символах России, который сочетался с буквами алфавита. Здесь был и Пушкин, и мультипликационный Ежик в тумане, и Шагал, и многое, и многие другие.

А потом всех захватило действо – парад команд. Всего в Сочи принимают участие представители 88 стран. Некоторые из них представлены одним или несколькими спортсменами, но какими… Например, за Таиланд на днях будет выступать горнолыжница… и принцесса поп-скрипки Ванесса Мей.

Шествие команд было интересным, порой экзотическим и в то же время символизировавшим, что все люди на земле – братья, только если дело не коснется распределения заветных наград.

Отдельных оваций удостоилась и сборная Казахстана, представленная в Сочи 52 спортсменами в десяти видах спорта во главе со знаменосцем, лыжником Ердосом Ахмадиевым. В ходе шествия наши атлеты поприветствовали Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который с трибуны наблюдал за соотечественниками и желал им побед.

После завершения парада спорт­сменов на стадион под музыку «Ну, погоди!» вышли огромные талисманы зимних Игр в Сочи: Мишка на коньках, Леопард на сноуборде и Зай­ка на лыжах. Подумалось... а кто же будет талисманом наших Игр в случае победы – конь-огонь, снежный барс, а может быть, маленький сайгак, который дожил до наших дней с времен мамонтов, был практически истреблен, но под заботой нынешнего государства выжил и стал одним из новых символов страны...

Но вернемся к церемонии. В один из моментов поле стадиона (кстати, «Фишт» еще и примет участие в чемпионате мира по футболу 2018 года) превратилось в сплошной экран, где был показан фильм об истории России и ее самых важных этапах становления. После его завершения состоялась официальная часть открытия Олимпиады в Сочи, где с речью выступили президент МОКа Томас Бах и глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмит­рий Чернышенко. А немного спустя президент России Владимир Путин объявил XXII зимние Олимпийские игры в Сочи открытыми. Ночью курортный город накрыл салют из 3,5 тыс. разноцветных залпов...

Праздник молодости и спорта начался!

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ,

наш специальный корреспондент,

фото Никиты БАСОВА

Сочи