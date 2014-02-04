В атмосфере заинтересованности

В ходе беседы стороны обсудили динамику развития двусторонних отношений между нашими странами.

Б. Сагинтаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Нидерланды как одного из ключевых партнеров в Европе.

– Для нас особо важен предстоящий визит в Гаагу главы нашего государства для участия в Саммите по ядерной безопасности, – отметил первый вице-премьер РК. – Поскольку Казахстан является твердым приверженцем идеи ядерного разоружения и нераспространения. Полагаем, что площадка саммита позволит обсудить актуальные вопросы в данном направлении.

На встрече стороны с удовлетворением отметили, что темпы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между государствами растут из года в год. Нидерланды являются крупнейшим инвестором по объему вложенных в нашу страну инвестиций. Так, объем товарооборота по итогам минувшего года составил порядка 10 млрд. долларов. В Казахстане действуют 795 совместных предприятий с участием голландского капитала в различных сферах. Бакытжан Сагинтаев также добавил, что для Казахстана представляет большой интерес опыт Нидерландов в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса, трансферта новейших технологий, морского транспорта, производства возобновляемой энергии, охраны окружающей среды, освоения космоса в мирных целях и здравоохранения.

В свою очередь Франс Тиммерманс добавил, что Нидерланды ценят сотрудничество с казахстанскими партнерами и окажут содействие по вхождению Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира. В частности, нидерландская сторона готова поделиться опытом в управлении водными ресурсами и другими технологиями из области «зеленой» экономики, что особенно актуально в преддверии прохождения международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Завершая диалог, Б. Сагинтаев пригласил делегацию из Нидерландов принять участие во II Всемирной антикризисной конференции, которая пройдет в Астане в мае текущего года.

Сергей ОСАНОВ