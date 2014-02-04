В атмосфере заинтересованности

Спорт

В ходе беседы стороны обсудили динамику развития двусторонних отношений между нашими странами. 

Б. Сагинтаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Нидерланды как одного из ключевых партнеров в Европе.

– Для нас особо важен предстоящий визит в Гаагу главы нашего государства для участия в Саммите по ядерной безопасности, – отметил первый вице-премьер РК. – Поскольку Казахстан является твердым приверженцем идеи ядерного разоружения и нераспространения. Полагаем, что площадка саммита позволит обсудить актуальные вопросы в данном направлении.

На встрече стороны с удовлетворением отметили, что темпы двустороннего торгово-экономического сотрудничества между государствами растут из года в год. Нидерланды являются крупнейшим инвестором по объему вложенных в нашу страну инвестиций. Так, объем товарооборота по итогам минувшего года составил порядка 10 млрд. долларов. В Казахстане действуют 795 совместных предприятий с участием голландского капитала в различных сферах. Бакытжан Сагинтаев также добавил, что для Казахстана представляет большой интерес опыт Нидерландов в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса, трансферта новейших технологий, морского транспорта, производства возобновляемой энергии, охраны окружающей среды, освоения космоса в мирных целях и здравоохранения.

В свою очередь Франс Тиммерманс добавил, что Нидерланды ценят сотрудничество с казахстанскими партнерами и окажут содействие по вхождению Казахстана в 30 наиболее развитых стран мира. В частности, нидерландская сторона готова поделиться опытом в управлении водными ресурсами и другими технологиями из области «зеленой» экономики, что особенно актуально в преддверии прохождения международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Завершая диалог, Б. Сагинтаев пригласил делегацию из Нидерландов принять участие во II Всемирной антикризисной конференции, которая пройдет в Астане в мае текущего года.

Сергей ОСАНОВ

Популярное

Все
Этностиль обретает все большую популярность
Астана глазами детей
История Великой степи на языке карт
Полный производственный цикл
Тройной прорыв в Лондоне
Сохранить здоровье трудящихся
Быть частью сообщества
От голштинов до алгоритмов
Возрождается алматинский апорт
Фавориты держат марку
Объединить физиков и лириков
Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента
Завтра – Национальный день домбры
Производство мясной продукции в Аркалыке увеличат вдвое
Душа, поющая в дереве
Время правовых решений
Сильные общества рождают сильных людей
По столетиям пешком
Чтобы знания «возвращались» домой
Обнимаю с любовью
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Проявил отвагу во время пожара
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Газета стала судьбой
Артур Ластаев проверил условия содержания казахстанцев в колонии Кыргызстана
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Народная партия Казахстана избрала нового председателя
Инфраструктура для велосипедистов
От маленькой капли – большие урожаи
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Журналисту Игорю Нестерову верил весь город
Заблудившемуся туристу из Великобритании помогли полицейские в Атырау
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

Читайте также

Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национально…
Казахстанские борцы завоевали еще три медали на чемпионате …
Золотой овертайм в Семее
Перезагрузка «Астаны»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]