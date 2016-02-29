Спорт
В Атырау функционирует секция таеквондо для пенсионеров
Ерзат Сергазин
В Атырау на базе корейского этнокультурного объединения функционирует секция таеквондо, куда может попасть любой желающий человек пожилого возраста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как отмечается, всего за полтора месяца работы секции количество учеников здесь выросло в два раза.

Одной из занимающихся спортсменок является Любовь Хен, которая разменяла восьмой десяток, но возраст не мешает ей быть активисткой корейского культурного центра и заниматься восточным единоборством. По словам Любови Хен, сначала ей было трудно, но после полутора месяцев тренировок она почувствовала себя на несколько лет моложе.

"Очень болели ноги, поясница, сейчас стало лучше, легче. Я призываю всех пожилых людей ходить в секцию и заниматься спортом. На первое занятие в секцию для пенсионеров пришли два человека, сегодня их почти двадцать", – отметила Любовь Хен.

Тренером здесь является опытный специалист, обладатель черного пояса по таеквондо Кабибек Мухитов, который и сам не ожидал, что в течение двух месяцев будет столько желающих заниматься этим видом единоборств.

"Приятно удивлен, результаты превзошли все ожидания. В силу возраста первые занятия моим подопечным давались трудно. Но сейчас я вижу, как они меняются. Это хороший пример, очень много желающих появилось", – говорит наставник Кабибек Мухитов.

В будущем активные бабушки и дедушки планируют зарегистрировать клуб и даже принимать участие в соревнованиях, отмечает телеканал 24.kz. 

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