В Атырау ищут мальчика, упавшего в реку

В Атырау во время игры с друзьями мальчик упал в реку, сообщает Inform.kz.
"27 мая в 16 часов 18 минут около автомобильного моста микрорайона Балыкшы из реки Урал очевидцами были спасены и госпитализированы дети 2007 и 2010 годов рождения. Они прыгнули в реку в попытке спасти своего товарища 2008 года рождения, который по неосторожности упал во время игры в воду. В данный момент спасателями ведутся поиски ребенка", - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области.
По информации ведомства, в поисках ребенка задействованы одиннадцать спасателей, две единицы техники и одно плавсредство ГУ "ЗРАОСО", а также три сотрудника, две единицы техники ДЧС и десять сотрудников департамента полиции.
