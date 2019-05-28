В Атырау ищут мальчика, упавшего в реку

Закон и Порядок
Фото с сайта tv-mig.ru
В Атырау во время игры с друзьями мальчик упал в реку, сообщает Inform.kz.

"27 мая в 16 часов 18 минут около автомобильного моста микрорайона Балыкшы из реки Урал очевидцами были спасены и госпитализированы дети 2007 и 2010 годов рождения. Они прыгнули в реку в попытке спасти своего товарища 2008 года рождения, который по неосторожности упал во время игры в воду. В данный момент спасателями ведутся поиски ребенка", - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области.

По информации ведомства, в поисках ребенка задействованы одиннадцать спасателей, две единицы техники и одно плавсредство ГУ "ЗРАОСО", а также три сотрудника, две единицы техники ДЧС и десять сотрудников департамента полиции.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]