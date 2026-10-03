В Атырау начали тестировать InvoTaxi

Сейчас InvoTaxi работает в пилотном режиме. К системе подключено около 100 пользователей, уже обработано до 300 заявок. Пос­ле завершения тестирования разработчики планируют перенести в систему данные около 1 200 зарегистрированных пользователей.

Для безопасности предусмот­рены верификация пользователей по официальным базам данных и двухфакторная защита учетных записей. Интерфейс приложения адаптирован для людей с нарушениями зрения. Отдельные требования предусмотрены и для водителей, перед началом работы они проходят проверку и обучение правилам взаимодействия с людьми с инвалидностью.

В административной панели доступна карта с данными о место­положении автомобилей, статусе заказов и истории поез­док. Дополнительный контроль планируют обеспечить с помощью видеорегистраторов в салонах машин. Проект также предусматривает создание рабочих мест для людей с инвалиднос­тью. Их планируется привлекать на долж­ности диспетчеров.

С начала года инватакси совершило более 210 тыс. поездок. В целом по области в рамках государственного социального заказа действуют 145 единиц спецтранспорта. Функционируют 18 организаций, оказывающих людям с инвалидностью специальные социальные услуги. С начала года около 19 тыс. человек обратились в госорганы за оказанием различной помощи. Из них 13,8 тыс. получили протезы, коляски, средства для слуха и зрения, услуги индивидуального помощника, сурдоперевода.

Постепенно создаются максимальные условия для безбарьерной среды. В этом году в регио­не запланирована адаптация 444 объектов, а за последующие несколько лет – более 1,8 тыс.