В Атырау ночью "заминировали" супермаркет

Более 50 человек было эвакуировано ночью из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в супермаркете в поселке Балыкши, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Мой ГОРОД"
.
"10 апреля в 23.10 на пульт 112 единой дежурной диспетчерской службы областного департамента по ЧС поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в помещении супермаркета, расположенного в доме № 28 по улице Кунанбаева. Прибывшие на место сотрудники провели эвакуацию персонала супермаркета и жильцов дома, в общей сложности более 50 человек", – рассказала руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира Мухтарова.Фото с сайта mgorod.kz
При осмотре предполагаемого места происшествия никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на чердаке дома № 28 был обнаружен и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который дал признательные показания о том, что позвонил дежурным и дал ложное сообщение.
"У мужчины изъято вещественное доказательство – сотовый телефон, личность подозреваемого установлена. Им оказался молодой человек 1989 года рождения, проживающий в этом доме, парень ранее был судим. Проводится досудебное расследование по статье 273 УК, "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". – говорится в сообщении.