В Атырау осудили главбуха дочерней организации «КазАвтоЖол» за хищение 35 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ТОО «ҚАЖсервис» выявлен факт хищения на сумму 34,8 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры

«Установлено, что главный бухгалтер незаконно начисляла выплаты и перечисляла средства организации на свой личный банковский счет», - говорится в соообщении.

По данному факту проведено досудебное расследование. Приговором суда №2 города Атырау ей назначено пять лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на пять лет.



Гражданский иск ТОО «ҚАЖсервис» о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме.



Приговор не вступил в законную силу.

