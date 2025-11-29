В городе и прилегающих населённых пунктах работы по установке уличного освещения активно продолжаются в рамках государственно-частного партнёрства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Фото: акимат Атырауской области

В этом году в рамках шестого этапа завершены работы по подключению светильников на 454 улицах, охватывающих 319 километров. Ранее были освещены:

* 1-й этап — 77 улиц,

* 2-й этап — 218 улиц,

* 3-й этап — 21 улица,

* 4-й этап — 188 улиц,

* 5-й этап — 382 улицы.

В рамках работ по модернизации инфраструктуры в 2024 году в населённых пунктах Самал, Аксай-2, Талгайран-2, Таскала, Еркинкала-2, Балауса-2, Бирлик и Таскала-3 было заменено 1 409 аварийных электрических опор. Это повысило безопасность электрических сетей и улучшило подачу электроснабжения. Кроме того, в следующем году планируется заменить ещё 1 200 аварийных опор.

На седьмом этапе проекта работы по установке светильников начнутся в 2026 году, они охватят 268 улиц.