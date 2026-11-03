В Атырау состоялась встреча по разъяснению задач в Послании Президента

На этот раз мероприятие, организованное в центре Абая, собрало специалистов сферы культуры и спорта

Фото: акимат Атырауской области

На встрече обсуждались направления социально-экономического развития страны, вопросы повышения благосостояния населения, поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, сообщает Kazpravda.kz

– Глава государства отметил, что главным результатом экономического роста должно стать улучшение качества жизни каждой семьи. В этом направлении планируется повысить минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге. Кроме того, предусмотрено выделение 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. Из них 1,5 триллиона тенге будет направлено в текущем году, – сказал вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев.

На встрече, прошедшей в открытом формате, специалисты отрасли озвучили волнующие их вопросы и предложения.

В ходе мероприятия не остался без внимания и вопрос оплаты труда технических работников сферы культуры. Участники подчеркнули, что их заработная плата должна соответствовать объему работы и уровню ответственности, и предложили пересмотреть систему оплаты труда.