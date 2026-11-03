В Атырау состоялась встреча по разъяснению задач в Послании Президента

За строкой Послания

На этот раз мероприятие, организованное в центре Абая, собрало специалистов сферы культуры и спорта

Фото: акимат Атырауской области

На встрече обсуждались направления социально-экономического развития страны, вопросы повышения благосостояния населения, поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, сообщает Kazpravda.kz

– Глава государства отметил, что главным результатом экономического роста должно стать улучшение качества жизни каждой семьи. В этом направлении планируется повысить минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге. Кроме того, предусмотрено выделение 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. Из них 1,5 триллиона тенге будет направлено в текущем году, – сказал вице-министр национальной экономики Ерлан Сагынаев.

На встрече, прошедшей в открытом формате, специалисты отрасли озвучили волнующие их вопросы и предложения.

В ходе мероприятия не остался без внимания и вопрос оплаты труда технических работников сферы культуры. Участники подчеркнули, что их заработная плата должна соответствовать объему работы и уровню ответственности, и предложили пересмотреть систему оплаты труда.

#Токаев #Атырау #послание #разъяснение

Популярное

Все
Нужны не обещания, а конкретные результаты
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Дом, который рождается в цехе
«Сладкая парочка» – Аксу и Коксу
Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира по видам борьбы
Электромонтер доказал в суде отсутствие своей вины в несчастном случае на производстве
Территория живого слова
Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне
Айтыс длиною в жизнь
Продать нельзя оставить
В Шымкенте с начала года родились 213 пар близнецов и четыре тройни
Как зарубежные СМИ оценивают переход Казахстана от сырьевой модели к технологической экономике
Казахстанские экспортеры могут заказать российские коды маркировки для 15 новых товарных групп
Как сделать журналистику увлекательной
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Токаев подписал кадровое распоряжение
Для удобства пассажиров
Хлеборобы повторили высокий результат
Без стеснения в выражениях
В Казахстане будут выпускать почти 500 новых наименований лекарств
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Токаев посетит Турцию с официальным визитом
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Президент подписал кадровые распоряжения
Новые технологии для фермеров
Казахстанцев призвали воспользоваться праздничными скидками Republic Day и Bereke Fest
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

В Каскелене разъяснили ключевые моменты Послания-2026
В Алматинской области обсудили Послание Президента
Параметры заданы – время исполнять
Аграрный вектор развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]