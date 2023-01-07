В Атырау третьи сутки ищут мужчину, провалившегося под лед

Тело до сих пор не нашли.

Фото пресс-службы ДЧС Атырауской области

В селе Жумыскер в Атырау спасатели ищут тело 48-летнего мужчины, провалившегося под лед, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

5 января в 11:14 в селе Жумыскер на реке Жайык два человека провалились под лед.

47-летний мужчина был спасен силами спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбный Фонд Департамента полиции Атырауской области.

Пострадавший доставлен в больницу.

"Водолазы ДЧС продолжают подводные поисковые работы. В них задействовано 11 спасателей ДЧС Атырауской области, 2 единицы техники и 1 плавсредство", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.