В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован
Общество
0
Серик Кабдулов
А все, как всегда, начиналось красиво. В 2018 году местные власти поделились планами о строительстве детского учебно-оздоровительного лагеря на берегу Каспийского моря. В Исатайском районе, вблизи от моря также собирались построить зону отдыха на территории 300 гектаров. Это гостиницы, детские игровые и спортивные площадки, бассейны, парк…