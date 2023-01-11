В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован

Общество
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Серик Кабдулов

А все, как всегда, начиналось красиво. В 2018 году местные власти поделились планами о строительстве детского учебно-оздоровительного лагеря на берегу Каспийского моря. В Исатайском районе, вблизи от моря также собирались построить зону отдыха на территории 300 гектаров. Это гостиницы, детские игровые и спортивные площадки, бассейны, парк…

Стоимость проекта оценили в 72 млрд тенге. Озеленение лагеря предполагалось проводить методом высаживания древес­но-кустарниковых насаждений, способных произрастать в условиях соленой почвы, и деревьев в специальных кадках. Спонсировать все это великолепие брались компании-недропользователи. Даже подготовили проектно-сметную документацию, на которую затратили около 44 млн тенге. Но позже проект посчитали слишком затратным, ведь чтобы создать инфраструктуру в районе зоны отдыха, требуются также немалые капиталовложения.

Как отметил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, отсутствие автодорог и инфраструктуры в Атырауской области ставит в тупик развитие сферы туризма.

– Туристические места находятся далеко от города и районного центра, а средств из бюджета на строительство объек­тов и дорог не предусмот­рено. Раньше по программе «Дорожная карта бизнеса» дороги строились за счет государства, сейчас этого нет. Сначала идет подсчет протяженности дорог, затем идет подсчет мусорных баков, столбов электричества… Только после этого поднимается вопрос о выделении денежных средств, – рассказал Нурбол Жанабеков.

Строительство детского лагеря – только один пример того, как задуманное остается нереа­лизованным. Если все же этот проект будут реанимировать, то обойдется он уже куда дороже первоначальной цены.

А пока местные власти планируют построить в четырех районах региона детские лагеря. Их действительно не хватает для ребятишек на каникулах. Сейчас в области функционируют всего три летних лагеря – в пригороде областного центра и двух районах. Есть также лагерь в российском Железноводске, который находится на балансе акимата области. Но все они в прошлом году приняли всего около 3,5 тыс. детей. Еще порядка 55 тыс. ребят отдохнули в пришкольных лагерях. Но это, как все понимают, совсем не тот формат.

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