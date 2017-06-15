В Атырауской области пропала первоклассница

В Атырауской области 8-летняя девочка-первоклассница вышла из детского лагеря "Бесикти", но домой так и не пришла, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал "Мой ГОРОД"
.
Как рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области, 14 июня в 22.20 к ним обратилась женщина с заявлением о пропаже своей дочери.
"Как выяснилось, 14 июня девочка вышла из дома в детский лагерь при школе-интернате "Бесікті" в 9 утра. Уже вечером в 17.15 часов она вышла из лагеря, но домой так и не вернулась. Сейчас все силы направлены на поиски ребенка", – проинформировали в пресс-службе ДВД Атырауской области.
Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по номеру 102.