В Атырауской области трехлетний ребенок умер после падения с лестницы детского сада

Закон и Порядок
Фото с сайта tengrinews.kz
В Атырауской области ребенок упал с лестницы в детском саду и умер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

"20 июня в детском саду в селе Миялы Кызылкогинского района произошел несчастный случай: трехлетний ребенок упал с внутренней лестницы в двухэтажном здании садика, получив тяжелую травму головы", – говорится в сообщении.

Ребенка доставили в райбольницу, врачи провели операцию, но 23 июня он скончался.

"По данному факту возбуждено дело по статье 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), – сообщил следователь Кызылкогинского РОВД Дархан Болжанов. 

Ведутся досудебные проверочно-следственные мероприятия.

Популярное

Все
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Больше чем игра: как борьба за наследство привела астанчан на большую сцену
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Операторов сотовой связи собрали в АФМ
Супругов осудили за дропперство в ЗКО
Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса…
Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане

