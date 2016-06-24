В Атырауской области трехлетний ребенок умер после падения с лестницы детского сада

В Атырауской области ребенок упал с лестницы в детском саду и умер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
"20 июня в детском саду в селе Миялы Кызылкогинского района произошел несчастный случай: трехлетний ребенок упал с внутренней лестницы в двухэтажном здании садика, получив тяжелую травму головы", – говорится в сообщении.
Ребенка доставили в райбольницу, врачи провели операцию, но 23 июня он скончался.
"По данному факту возбуждено дело по статье 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), – сообщил следователь Кызылкогинского РОВД Дархан Болжанов.
Ведутся досудебные проверочно-следственные мероприятия.
"20 июня в детском саду в селе Миялы Кызылкогинского района произошел несчастный случай: трехлетний ребенок упал с внутренней лестницы в двухэтажном здании садика, получив тяжелую травму головы", – говорится в сообщении.
Ребенка доставили в райбольницу, врачи провели операцию, но 23 июня он скончался.
"По данному факту возбуждено дело по статье 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), – сообщил следователь Кызылкогинского РОВД Дархан Болжанов.
Ведутся досудебные проверочно-следственные мероприятия.