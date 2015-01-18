В Атырауской области в ДТП погибли шесть человек

Фото с сайта auto.gazeta.kz
17 января в 18.30 ч. на трассе Кульсары – Атырау произошло ДТП, в котором погибли сразу шесть человек, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт azh.kz
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По словам помощника прокурора Жылыойского района Асланбека Бекбосынова, на 42-м километре трассы со стороны Кульсары лоб в лоб столкнулись КамАЗ, ехавший с Тенгиза, и 7-местный минивэн. На месте скончались 6 человек – трое мужчин и три женщины. Водитель КамАЗа и единственная выжившая из находившихся в такси 36-летняя женщина помещены в реанимационное отделение райбольницы в Кульсары.
Выясняются причины аварии.