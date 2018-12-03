Президент ознакомился с работой нового научно-исследовательского комплекса, являющегося частью инфраструктуры Автономной организации образования «Назарбаев Университет».

В частности, Нурсултан Назарбаев посетил лаборатории электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, робототехники и интеллектуальных систем, передовой робототехники и мехатронных систем, а также энергетическую космическую лабораторию.

В целом комплекс включает 117 лабораторных помещений, в том числе 67 инженерно-технических, 40 химико-биологических и 10 чистых зон, сообщила пресс-служба Президента.