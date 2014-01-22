В авангарде передовых идей

Общество
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Лейтмотив встречи в полной мере соответствовал духу Послания – «Думай глобально, действуй локально». Идеи и инициативы Президента нашли горячий отзыв в сердцах студенческой молодежи. Вдохновленные призывом к казахстанской молодежи о включении в масштабные процессы модернизации, осуществляемые в стране, студенты призвали на деле доказать свою поддержку курса Первого Президента. Молодежное движение «Мәңгілік Ел» по их замыслу объединит самых прогрессивных молодых людей страны. 

Ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова Жумахан Мырхалыков считает, что вдохновение и оптимизм, с которым студенты приступили к реализации идей Послания, является ярким подтверждением единства казахстанского народа, его стремления к новым горизонтам человеческого прогресса. Сегодня главным ориентиром для членов Молодежного движения «Мәңгілік Ел» являются слова Главы государства, призывающие максимально реализовать свой потенциал и направить все усилия на повышение своего профессионализма и подготовленности к будущей трудовой деятельности. 

Уже очевидно, что объединяющая идея «Мәңгілік Ел» нашла единое созвучие в серд­цах молодых казахстанцев, выразивших горячую поддержку Лидеру нации. Именно эта национальная идея будет главным фундаментом трансформации нашей страны в процветающую державу.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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