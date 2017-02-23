В авангарде ускоренной модернизации

фото предоставлено пресс-службой Президента

Гостями юбилейной сессии стали многие зарубежные делегации ученых, руководители академий наук России, Грузии, Узбекистана, Молдовы, Беларуси, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и других стран, а также академики, члены-корреспонденты, почетные члены НАН РК, видные общественные и культурные деятели страны.Глава государства поздравил участников сессии с 70-летием Национальной академии наук, подчеркнув ее вклад в развитие современного Казахстана, и отметил важность международного сотрудничества, ведь для науки нет политических границ, поэтому ученые разных стран должны сотрудничать невзирая ни на что. Только тогда наука будет развиваться.Как отметил Нурсултан Назарбаев, Национальная академия наук Казахстана – это крупный интеллектуальный центр, включающий отраслевые и регио­нальные отделения. Она, как и академии Франции, США и других стран, не занимается чуждым для науки админист­рированием. Мировой опыт показывает, что централизация и монополия в научной сфере неэффективны.– И мы децентрализовали науку, большую часть передали в вузы, но они все еще не стали инновационными центрами, – добавил Глава государства, заметив, что для этого требуется еще время.Опытные конструкторские разработки составляют в Казахстане менее четверти всех научных трудов. И хотя отечественные ученые работают активно, подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства, а заказов от реального сектора практически нет. При этом, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, в научных работах случается и плагиат.Президент поручил кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки и поставил ряд конкретных задач в этом направлении, предложив создать при Национальной академии наук коллегиальный орган по этике. Он мог бы разработать кодекс по этике публикаций и кодекс ученого.– Нами принят закон о коммерциализации результатов научных и научно-технических разработок, – продолжил разговор с учеными Нурсултан ­Назарбаев. – Сократили «этажность» при предоставлении денег на науку, создали специальную комиссию, которая может рассмотреть и сразу принять решение о выделении средств ученым или научной организации. Это хорошая новация. Но и там чиновники от науки находят лазейки, чтобы «отщипнуть» себе. Теперь необходимо, чтобы закон заработал в полной мере.Речь шла и о новой системе управления наукой, ориентирую­щей научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских предприятий. Для этого, как подчеркнул Глава государства, существуют огромные возможности, проводится индуст­риально-инновационная политика, которая должна увес­ти страну от сырьевой зависимос­ти. Не меньшие возможности заложены в государственной программе «Нұрлы жол», касающейся инфраструктурных проектов.– Мы хотим создать широкую сеть автомобильных дорог, и уже близки к этому, – сказал Нурсултан­ Абишевич. – Развитием железных и автодорог надо компенсировать отсутствие выхода к морю. В рамках «Нұрлы жол» мы построим и реконструируем 7 тысяч километ­ров автодорог, которые будут «работать» на наших внуков и правнуков.Дороги – это артерии экономики, подчеркнул Президент. За 25 лет независимости Казахстан построил больше железнодорожных магистралей, чем все страны СНГ. Ведется модернизация и ремонт аэропортов, создаются новые порты на Каспийском море. Нурсултан Абишевич перечислил ключевые инфраструктурные проекты, в том числе международный автомобильный коридор Западная Европа – Западный Китай.– В этот кризисный период редко какое государство берется за такую работу. Это наше будущее. Кроме того, мы построили 150 километров железных дорог до Турк­менистана и через Иран вышли на Персидский залив, – добавил Глава государства.Президент рассказал о показательной встрече с одним из иност­ранных инвесторов. Нурсултан Назарбаев поинтересовался, что привело его в Казахстан – в страну, не имеющую выхода к морю. «У вас рядом другое море – Китай», – сказал бизнесмен.– Все зависит от того, как смот­реть на эти вещи. Поэтому инфраструктура для нас жизненно важна. Океаны и моря мы создаем дорогами, – отметил Глава государства.К слову, доставка грузов по сухопутному маршруту из Китая в Европу через территорию нашей страны занимает гораздо меньше времени, чем по морю. Подсчитано, что контейнер, который выходит из казахстанского терминала в порту Ляньюньган в Тихом океане, достигает Лондона за 14 суток, тогда как по океану – за 45 суток. То есть на транзите, как отметил Нурсултан Абишевич, Казахстан может зарабатывать большие деньги, что сейчас и происходит.Впрочем, реализация нового экономического курса Третьей модернизации невозможна без политической трансформации. Программа конституционных реформ, предложенная Главой государства, предусматривает передачу части полномочий Президента Правительству и Парламенту. При этом Казахстан останется президентской республикой.Институт Президента был и остается системообразующим стержнем казахстанской государственности. Создан прочный фундамент для реализации масштабных программ. Укрепилась экономика, в страну привлечено около 300 млрд прямых иностранных инвестиций, сформированы международные резервы на сумму более 90 млрд долларов. Именно поэтому, как сказал Лидер нации, мы сегодня можем осуществлять крупные государственные проекты.– И здесь требуется научное подкрепление, – обратил внимание ученых Нурсултан Назарбаев. – Обязательным требованием для предпринимателей должно стать софинансирование научного сопровождения бизнес-проектов. В Сингапуре есть правило: правительство выделяет ученому столько денег, сколько он смог привлечь от бизнеса. Только таким способом можно повысить долю внедряемых патентов, разработок и существенно увеличить приток частных инвестиций в науку. Инициатором прикладных научных разработок прежде всего должен быть реальный частный сектор.– Небольшой пример хочу привести. Здесь есть хозяйство «Байсерке», где работают академики Сагитов, Измухамбетов, Камбулин, а также из НИИ земледелия и растениеводства академик Иванов, Садыкулов, Рахимбаев. Они там своими руками, внедряя собственные знания, чудо творят. Пшеницу получают – 50 центнеров с гектара. А ведь мы, когда 13 центнеров получаем, радуемся, – отметил Глава государства.Для организации и расширения бизнеса потребуются научно-исследовательские конструкторские разработки. Государство, как сказал Президент, будет поддерживать предприятия в проведении такой работы с привлечением отечественных ученых. Наука при этом должна быть ориентирована на внедрение новых технологий. Необходима инфраструктура для модернизации – центры компетенции на базе вузов, НИИ и крупных предприятий для адаптации передовых мировых технологий в казахстанских условиях. Такая работа проводится в Назарбаев Университете, в АО «КазАгроИнновация» и в других центрах.Всплеск новым научным разработкам дала и предстоящая выставка «ЭКСПО» – «Энергия будущего». После ее окончания на базе одного из объектов ЭКСПО будет создан международный IT-технопарк. Как сказал Президент, он должен будет превратиться в эффективную площадку для привлечения стартапов и инвесторов со всего мира.Глава государства также дал поручение решить вопрос учас­тия Академии наук в проведении конкурсов и присуждении именных премий, призвал продвигать отечественные научные издания в международных рейтинговых базах.– Необходимо не менее половины научных статей публиковать на английском языке, – поставил задачу Нурсултан Абишевич. При этом публикации должны стать доступными в электронном формате.Для вхождения в глобальное научное пространство необходимо тесное сотрудничество с мировыми научными сообществами. Широкие возможности для этого предоставляет ежегодный экономический форум в Астане, на который приезжают авторитетнейшие ученые. За десять лет работы форума в Казахстане побывали 22 нобелевских лауреата. Нужно использовать имеющиеся контакты такого высокого уровня.Уникальные условия созданы и в рамках Евразийского экономического союза. Недавно Казахстан договорился создать научно-технический комитет вместе с Россией по отдельным направлениям экономики.– Только мы не пользуемся его возможностями, – обратил внимание Президент. – Уверен, Академия наук, ученые станут активными участниками новой стратегии развития Казахстана. И будут в авангарде ускоренной технологической модернизации. Это непростая задача, но вы должны это сделать. Знаменитый физик Фредерик Жолио-Кюри сказал, что каждое государство утверждает свою независимость тем, что приносит в копилку цивилизации свое, новое. В ином случае страна окажется на задворках. Именно поэтому мы должны укреплять независимость через высокотехнологическую экономику и модернизацию сознания.Глава государства также поручил Министерству образования и науки и в целом Правительству учредить дополнительные гранты лучшим исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового уровня. А также изучить вопрос о выделении грантов молодым ученым из стран Центральной Азии для проведения научных исследований в Казахстане.Завершая выступление, Нурсултан Назарбаев отметил, что нам предстоит огромная работа. В конкурсе конкурентоспособности победит тот, у кого развита наука, у кого есть подготовленные кадры.В ходе встречи выступили и зарубежные гости. Президент Национальной академии наук Молдовы Георгий Дука, обращаясь с поздравлением к Главе государства, вручил ему академическую медаль имени Николая Милеску Спэтару – молдавского ученого, путешественника и географа.Президент НАН РК Мурат Журинов доложил о деятельности Национальной академии наук, которая развивается по независимой западно-европейской модели. В ее составе уже 40 коллективных членов – это академические институты, национальные и крупные региональные университеты Казахстана. Достижения ученых отражаются в Национальном докладе по науке, который ежегодно готовится для представления Главе государства. Мурат Журинов среди последних научных достижений отечественных ученых, удостоившихся международных и государственных премий, назвал исследование в области электрических контактов, разработки в области космической технологии, по интенсификации и облагораживанию процессов и продуктов в металлургии, цикл работ в области атласного картографирования и другие.Члены НАН РК, говорилось на встрече, в числе первых обсудили на своих собраниях программу конституционных реформ и Послание Президента народу Казахстана. Ученые поддерживают проводимый курс новых преобразований, в том числе если говорить об ускоренном технологическом перевооружении и научном сопровождении этого процесса. Как отмечалось, любое передовое производство без этого через 5 лет станет заурядным и отсталым. В этом контексте важно приложить все силы для развития фундаментальных и прикладных исследований, активного внедрения завершенных работ в производство, чтобы Казахстан вошел в число 30 наиболее развитых стран мира в ближайшее десятилетие.