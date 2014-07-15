В аварии в московском метро казахстанцы не пострадали

Казахстанцы не пострадали в результате аварии в московском метро. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

По последним данным, при аварии погибли 20 человек, сообщает ИТАР-ТАСС. 161 человек пострадал, 118 доставлены в больницы. По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Москве Александра Гаврилова, 7 тел погибших переданы следственным органам. Он отметил, что машинист аварийного поезда жив и находится в больнице. Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей и по 1 млн рублей - пострадавшим.

По информации спасателей, причиной аварии в московском метро стало резкое торможение.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 16 июля объявлен днем траура.