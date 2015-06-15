В августе закончится строительство новой мечети в Кокшетау

Строительство новой мечети в Кокшетау закончится в августе. Об этом сообщил на брифинге в "Ақмола Медиа Орталығы" имам представительства духовного управления мусульман Казахстана по Акмолинской области Канат Кыдырмин, передает Kazpravda.kz
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По словам имама, закончилась установка шатровой металлической кровли.
"Купол выполнен из нитрит-титан российского производства под золото. Это конверсионная военная технология с гарантией 50 лет. Тепловые узлы, теплые полы, а также водопровод смонтированы, проложили внутренние сети. Установили вентиляцию. Закончилась монолитная заливка пола, на бетонную стяжку положили керамогранит", – рассказал Канат Кыдырмин.
Также он добавил, что остались незавершенными только работы по наружной отделке.
"Вместимость мечети составляет 1 400 мест – 1 000 для мужчин и 400 для женщин. Будет столовая на 350 посадочных мест для проведения поминальных обрядов. Залы бракосочетаний и омовения. В строительстве мечети задействованы более 50 человек. Общая стоимость проекта – около 1,5 млрд тенге. Завершить строительство планируется уже в августе", – говорится в сообщении.