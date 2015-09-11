В августе жилье дорожало Свежий выпуск 439 Алина ПАК

Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,1%. В статотчете приводится ряд интересных сравнений. Так, например, цены на новое жилье с декабря 2010 года в целом по республике в среднем выросли на 52,4% и достигли 231,1 тыс. тенге за 1 кв. м, а неблагоустроенного – на 66,8%, то есть до 103,8 тыс. тенге за 1 кв. м.

Данное наблюдение на рынке жилья осуществляется в столице, Алматы и областных цент­рах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью, включая строительные компании.



