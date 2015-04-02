В Австралии декоративная "золотая" рыбка-мутант выросла в 10 раз больше нормального размера

Огромную "золотую" рыбку и гигантского декоративного карпа кои выловили ученые в одном из водоемов в Западной Австралии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.
На шокирующих фотографиях запечатлены аквариумные рыбки, которые в местной реке превратились в настоящих монстров и поставили под угрозу исчезновения аборигенные виды рыб.
Как предупреждают эксперты, эти домашние рыбки, выпущенные в водоем, наносят вред природной экосистеме, поскольку выросли в 10 раз больше их обычного размера и начали охотиться на других обитателей, более мелких по размеру, истребляя их.
Доктор Дэвид Морган, директор Центра рыболовных исследований в Университете Мердока, сказал: "Люди бессознательно делают это, они выпускают своих домашних рыбок в реку и даже не подозревают, какой вред они тем самым наносят экосистеме".
Он также сказал, что эти декоративные рыбки, выброшенные в реку, могут быть переносчиками экзотических паразитов и болезней, что ведет к вымиранию местных видов рыб.
На шокирующих фотографиях запечатлены аквариумные рыбки, которые в местной реке превратились в настоящих монстров и поставили под угрозу исчезновения аборигенные виды рыб.
Как предупреждают эксперты, эти домашние рыбки, выпущенные в водоем, наносят вред природной экосистеме, поскольку выросли в 10 раз больше их обычного размера и начали охотиться на других обитателей, более мелких по размеру, истребляя их.
Доктор Дэвид Морган, директор Центра рыболовных исследований в Университете Мердока, сказал: "Люди бессознательно делают это, они выпускают своих домашних рыбок в реку и даже не подозревают, какой вред они тем самым наносят экосистеме".
Он также сказал, что эти декоративные рыбки, выброшенные в реку, могут быть переносчиками экзотических паразитов и болезней, что ведет к вымиранию местных видов рыб.