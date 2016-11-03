В Австралии прошли крокодильи бега

Бега пресмыкающихся и земноводных прошли в австралийском городке Берри Спрингз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
В качестве бегунов предстали необычные участники – крокодилы, жабы и лягушки. Соревнования устроили по инициативе владельца местного паба.
Для участия в бегах игроки купили молодых крокодилов длиной не более полуметра. Для того, чтобы не перепутать своего бегуна от соседского, рептилий повязали лентами разных цветов.
Вслед за крокодилами в борьбу за первенство "ринулись" жабы-ага. Правда их хозяевам пришлось ползти позади своих питомцев и подгонять их, дуя на них.
После жаб в состязание включились австралийские квакши.
Стоит отметить, что подобные бега проводят не только в Австралии. Так, в бразильском Сан-Паулу состоялась целая серия спортивно-игровых состязаний Fluff Games, в которых соревновались собаки, кошки, кролики, свиньи и другие животные.