​В автобус – с картой

Cуществуют 3 типа транспортных карт ASTRA: пополняемая, школьная и льготная. Баланс на них измеряется количеством поездок. Стоимость пополняемой карты – 400 тенге. Школьные и льготные будут выдаваться в безвозмездное пользование. Привычные способы оплаты проезда – наличный расчет и проездные билеты – также останутся действительными.

С внедрением второго этапа системы ASTRA Plat стоимость проез­да по экспресс-маршрутам не изменилась – 150 тенге для взрослых пассажиров и 70 тенге – для детей. При покупке тарифного плана на 10 поездок 11-я предоставляется бесплатно. Пассажиры также могут неограниченное количество раз пересаживаться в течение часа с одного экспресс-маршрута на другой.

Кроме того, в столице началось внедрение третьего этапа электронной системы оплаты проезда ASTRA Plat с возможностью использования транспортных карт на городских маршрутах. Cегодня их можно применять на маршрутах № 10, 20, 29, 32, 61, 40, 6.