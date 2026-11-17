Фото: Қазақстан Халық Кеңесі

В рамках реализации задач Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» участники рассмотрели предложения по совершенствованию госполитики и созданию новых условий для развития малого и среднего бизнеса. В работе приняли участие руководитель профильного комитета Табиғат Зейнұлқабден, а также представители центральных государственных органов и финансовых институтов.

На заседании обсудили, в каких условиях сегодня работает малый и средний бизнес и какие барьеры мешают ему расти. Участники искали решения, как сделать кредиты доступнее, повысить эффективность госпрограмм, наладить налоговое администрирование и оживить деловую активность в регионах.

Как отметил Нуртай Сабильянов, малый и средний бизнес является одним из главных драйверов экономики. По данным Бюро нацстатистики, в стране действует около 2 млн субъектов МСБ, в которых занято почти 4 млн человек, а их доля в ВВП за первое полугодие достигла 40,4%. Однако сегодня бизнесу по-прежнему мешают дорогие кредиты, нехватка залогов, административные барьеры и слабая инфраструктура в регионах. В этой связи он призвал госорганы и институты развития предложить конкретные решения этих проблем, а не ограничиваться отчетами.

О конкретных инструментах помощи начинающим предпринимателям и местным производителям рассказала и.о. директора департамента МНЭ РК Динара Таженова. Совместно с фондом «Даму» и НПП «Атамекен» ведомство консультирует бизнес и продвигает региональные инициативы – «Бір ауыл – бір өнім» и «Іскер аймақ».

Представитель фонда «Даму» Болат Есмагамбетов и управляющий директор НПП «Атамекен» Ксения Семенчук разъяснили правила финансовой и нефинансовой поддержки, отдельно остановившись на льготах для социальных предпринимателей. По словам Семенчук, программа «Іскер аймақ» работает точечно – на развитие сел и малых городов. Отдельный интерес вызвали цифровые проекты для предпринимателей: платформа для ремесленников Sheber, сервис BusinessGO и система для торговых точек SaudaHub.

По итогам обсуждения стороны озвучили ряд конкретных предложений по повышению доступности и прозрачности мер поддержки. Участники сошлись во мнении, что необходимо усилить информационно-разъяснительную работу на местах – прежде всего в селах и среди самозанятых, работающих в сфере торговли. Из-за недостатка цифровых навыков многие начинающие предприниматели попросту не знают о положенных им льготах и программах.

Со своей стороны Нуртай Сабильянов подчеркнул, что государство не должно из года в год поддерживать только одних и тех же заемщиков благодаря лишь их хорошей кредитной истории. Важно расширять охват и давать реальный шанс всем, кто нуждается в стартовой помощи – особенно проектам микро- и малого бизнеса на селе. В этой связи на заседании также прозвучало предложение постепенно отходить от субсидирования в пользу доступного прямого кредитования: даже при ставке на уровне 12,6% годовых такой механизм позволит охватить гораздо большее число предпринимателей.

Отдельный блок вопросов члены комиссии адресовали представителям Министерства финансов по поводу работы цифровой платформы мониторинга Baqylauda. Членов Халық Кеңесі и экспертов интересовало, на каком этапе находится интеграция данных и когда система покажет полноценные результаты. Было отмечено, что платформа должна быть удобной и открытой прежде всего для граждан, наглядно демонстрируя, насколько эффективно используются выделенные бюджетные средства и какую реальную пользу они приносят национальной экономике.

Кроме того, в контексте задач Послания Президента участники затронули тему государственного контроля и мониторинга деятельности бизнеса. Нуртай Сабильянов отметил, что этот вопрос требует глубокого изучения, анализа опыта прошлых лет и взвешенного сравнительного подхода. По его словам, при организации контроля, безусловно, необходимо учитывать специфику стратегически важных сфер, таких как здравоохранение и национальная безопасность, однако бизнес нельзя подвергать бесконечным проверкам – во всем должна соблюдаться объективность.

Своими предложениями и видением дальнейшей совместной работы также поделились представители Министерства сельского хозяйства РК, Министерства финансов РК и другие участники.

По итогам обмена мнениями участники выработали комплекс практических рекомендаций по совершенствованию государственной политики поддержки бизнеса.

Предложения направлены на повышение эффективности госпрограмм, снижение административной нагрузки и создание новых возможностей для устойчивого роста малого и среднего предпринимательства. Итоговый документ планируется вынести на рассмотрение профильного Комитета.