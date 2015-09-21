В "Қазақстан темір жолы" произошли кадровые перестановки
Жания Уранкаева
В национальной компании "Қазақстан темір жолы" сменился состав правления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".
По информации компании, в ходе заседания совета директоров АО "НК "КТЖ" под председательством управляющего директора АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Нуржана Байдаулетова были рассмотрены финансово-экономические, организационные и кадровые вопросы.
В частности, принято решение о досрочном прекращении полномочий членов правления АО "НК "КТЖ" Шолпан Омарбековой и Нурдаулета Килыбай.
Помимо этого, были одобрены план мероприятий по снижению негативного влияния от перехода к режиму инфляционного таргетирования и программа по сохранению финансовой устойчивости АО "НК "КТЖ" и его дочерних организаций на текущий год.
Кроме того, было принято решение о подписании дополнительного соглашения к договору гарантии между АО "НК "КТЖ" и ТОО "Транспортные технологии", выданного АО "Банк развития Казахстана" в обеспечение обязательств ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод".
Также было утверждено Положение о вновь созданном Комитете по безопасности и охране окружающей среды совета директоров АО "НК "КТЖ".
Отметим, что совет директоров отдельно рассмотрел вопрос о размещении и цене размещения простых акций АО "НК "КТЖ".
Кроме того, были заслушаны отчеты об исполнении Плана развития АО "НК "КТЖ" на 2015–2019 годы, по управлению рисками, о текущем статусе реализации Программы трансформации АО "НК "КТЖ".