В Азербайджане будущих молодоженов обязали предоставлять справку о медосмотре

Согласно изменениям, внесенным в Семейный кодекс Азербайджана, лица, вступающие в брак, будут проходить бесплатное медицинское обследование в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства, о чем им будет выдана справка. Эта справка будет представляться в отделы ЗАГСа минюста, сообщает Trend.az.
Поскольку результаты обследования являются врачебной тайной, уполномоченные лица органов исполнительной власти не могут требовать у лиц, вступающих в брак, информации о результатах обследования.
Одна из сторон брака может обратиться в суд о признании брака недействительным в случае, если другая сторона преднамеренно скрыла информацию о заболеваниях, приводящих к кожно-венерическим болезням и иммунодефициту человека.