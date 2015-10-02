В Азербайджане будут закрываться скандальные шоу-программы

В Азербайджане будут закрываться шоу-программы, на которых обсуждаются выдуманные семейные конфликты и другие подобные проблемы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на trend.az
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Как сообщил глава аппарата Национального совета по телерадиовещанию Тогрул Мамедов, все телеканалы предупреждены по поводу развлекательных программ.
"Телеканалы должны сделать вывод из решений, принятых на заседании Национального совета по телерадиовещанию, и пересмотреть политику своих программ", – сказал он.
Глава аппарата напомнил указ президента Азербайджана о внесении изменений в "Положение о Национальном совете по телерадиовещанию", согласно которому в случае нарушения вещателями условий и требований лицензии или закона "О теле- и радиовещании" лицензия или выход передачи временно приостанавливается на один месяц.
Отметим, что после этих изменений уполномоченный орган начал проверки на телеканалах. Специалистами предлагается вместо этих передач готовить просветительские программы.
Так, с 5 октября, согласно решению Национального совета по телевидению и
радиовещанию Азербайджана, на месяц приостанавливаются две передачи в
эфире телеканала ANS по этическим соображениям.
"Подобные передачи есть на всех телеканалах. В отношении канала, который сам откажется от таких передач, санкции применяться не будут. Нам хочется, чтобы вместо этих программ показывались патриотические, просветительские и другие передачи", – заключил руководитель аппарата.