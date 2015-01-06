В Азербайджане разработан метод получения бытового газа из морской воды

Ученые Азербайджана разработали технологию получения бытового газа из морской воды, сообщает агентство Trend, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
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Эта технология и прототип соответствующего оборудования были продемонстрированы в Баку в рамках I Республиканской выставки "Интеллектуальная собственность и инновации". Инициаторами реализации проекта являются азербайджанские ученые Мурвед Гарибов и Ахад Багиров.
Как сообщил Trend Багиров, бытовой газ, получаемый с использованием новой технологии, в 50 раз чище природного газа, а его калорийность – в два раза больше.
"Преимуществом данной технологии является то, что сырье для производства природного газа неисчерпаемо. Кроме того, имеются неограниченные возможности для расширения производства. Высокий коэффициент полезного действия говорит об экономической эффективности указанного метода", – отметил он.
По словам Гарибова, используемая в процессе производства в виде сырья морская вода в конечном итоге превращается в раствор гипохлорита натрия, который применяется как для общей дезинфекции, так и обеззараживания воды.
"Технология запатентована. Это экологически чистый метод получения бытового газа, который призван сыграть важную роль в защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением. Работы над проектом велись в течение последних 10 лет. Изначально уровень углеводорода в составе газа составлял 1,4%. Нам удалось повысить этот показатель до 85%. Несмотря на это, скорость сгорания полученного новым методом бытового газа равна скорости сгорания природного газа, что является для нас самым важным фактором. Полагаю, нам потребуется как минимум год для того, чтобы довести этот показатель до 100%", – сказал ученый.