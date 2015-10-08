В Бангалор - за путешественниками

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Выставка стала знаковым событием мирового уровня и собрала более 1 000 делегатов из 61 страны. В выставочные дни департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Казахстана и отечественные туристические компании провели десятки встреч с ведущими туроператорами мира. Прошли презентации туристского потенциала, туристских продуктов, также обсуждались условия сотрудничества и взаимных инвестиций в туризм. Таким образом, Казахстан впервые принял учас­тие в качестве экспонента в выставке, организованной РАТА – ассоциацией, которая объединила 87 государственных туристических органов, 25 международных авиакомпаний, аэропортов и круизных линий, 59 образовательных учреждений и сотни компаний индустрии. Стенд нашего государства стал для них форпостом нашей культуры и истории. Профессионалы мирового туристического бизнеса услышали музыку казахских степей, попробовали национальные деликатесы и познакомились с прикладным ювелирным творчеством. Огромная популярность стенда помогла завязать новые контакты и повысила узнаваемость бренда Казахстана как туристического направления.
Азиатско-Тихоокеанский регион является важнейшим донором туристских потоков в Казахстан. Тем более, что члены PATA готовы активно продвигать Казахстан на своих внутренних рынках. Еще одно важное направление в деятельнос­ти PATA – образование в сфере туризма. У специалистов из Казахстана также есть возможность повысить квалификацию. Для этого работодатели могут выбрать лучших своих сотрудников и направить в PATA заявку на участие. Эти и многие другие мероприятия на государственном уровне, без сомнения, способствуют развитию в Казахстане туристического кластера. Например, в прошлом 2014 году по инициативе МИД стартовал пилотный проект по отмене визового режима для наиболее развитых государств. Их граждане теперь могут находиться в Казахстане 15 дней без оформления визы. Такая норма, без сомнения, увеличила приток иностранных туристов в несколько раз.
Чрезвычайно важным стало также постановление Правительства уже нынешнего года, которое позволило иностранным туристам беспрепятственно посещать туристские объекты, расположенные в такой пограничной зоне без получения специального пропуска. Напомню, что ранее действовали пределы пограничной, карантинной полосы и пограничной зоны, из-за чего многие приграничные туристские объекты попали в 25-километ­ровую пограничную зону и выпали из сферы туризма, так как для их посещения требовался спецпропуск. В новый перечень вошли такие популярные туристские дос­топримечательности, как Большое Алматинское озеро, национальные природные парки Чарын, Джунгарский Алатау и озеро Алаколь, Кольсайские озера, горнолыжный курорт Шымбулак, Медео, Кок Жайляу, природный заповедник Устюрт. И другие прекрасные места.
А это значит, что самые посещаемые природные объекты стали доступны для экотуризма. Развитие «зеленого» туризма представляет большой интерес для жителей деревень и аулов. Ведь это для них дополнительный заработок, а для местных властей – приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры и новые рабочие места. На местах надо только суметь грамотно воспользоваться преимуществами, которые свойственны экотуризму.

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