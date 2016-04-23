Общество
В Башкортостане задержали около 20 тонн рыбы из Казахстана с повышенным содержанием свинца
Россельхознадзор задержал почти 20 тонн рыбы из Казахстана с повышенным содержанием свинца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

Специалисты управления Россельхознадзора по Башкирии задержали партию мороженой рыбы казахстанского производства общим весом 19,5 тонны. 

"Рыба мороженая поступила автотранспортом из Республики Казахстан в адрес ИП "Чобану Л. К. в городе Уфа. На основании ветеринарного законодательства Таможенного союза и РФ принято решение о приостановке перемещения подконтрольной продукции", – говорится в сообщении.

Груз был остановлен по сообщению управления Россельхознадзора по Оренбургской области. В ведомстве установили, что в рыбе превышено допустимое содержание свинца. 

"Произведен отбор проб рыбной продукции для проведения лабораторных исследований на подтверждение качества и безопасности. Решение о дальнейшем использовании товара будет принято по результатам лабораторных исследований", – сообщается в пресс-релизе.

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