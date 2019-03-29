​В Баяне все спокойно

Баянаульский район, особенно его территории, граничащие с Карагандинской областью, всегда были в зоне риска подтопления. Села Сатпаев и Шорман (бывшие Караащи и Тендык) и сейчас на особом контроле спасателей. Связано это с природными особенностями – аулы стоят в предгорьях, и здесь всегда многоснежно зимой.
Но самое главное – располагаются они на пути талых вод, идущих из Карагандинской области. Много лет проблему создавала тамошняя частная плотина Акжар, которая была в не самом лучшем состоянии, а потому просто не справлялась со своей задачей. Павлодарские власти не раз поднимали этот вопрос. И в итоге удалось добиться, чтобы соседи провели ремонт. Буквально 24 марта на плотину выезжали сотрудники разных госструктур двух регионов, чтобы оценить нынешнюю ситуацию.
– Плотина неконтролируемая – шлюзов нет, сброс там идет переливом, но состояние ее опасений не вызывает, – говорит начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента ЧС Сергей Сытник. – На Акжаре сейчас есть запас по уровню воды – до точки перелива еще примерно метр, значит, плотина может принять 400–500 кубометров воды, прежде чем начнется сброс.
Для баянаульских сел это очень важно. За тот период, что не пришла вода из Караганды, должен окончательно стаять местный снег. Впрочем, погода павлодарцев радует. Постепенное потепление началось в середине марта, резких скачков температуры не было, поэтому в южных районах области, в том числе и в Баянаульском, спасатели фиксируют практически бесснежную зону.
– В нынешнем году в Павлодарской области влагозапас больше нормы на 12%, но это касается наших северных районов, где до сих пор снег и где обычно нет риска подтопления. И это подтверждается космическими снимками, – продолжает Сергей Сытник. – По нашим прогнозам, на юге области к тому времени, как придет вода от соседей, уже гораздо сильнее прогреется почва, так что влаге будет куда уходить.
Но, как говорится, полагаться на погоду – гневить высшие силы, поэтому тщательная подготовка к паводку началась задолго до его наступления. По сути, принципиальную подготовку начали в 2016 и 2017 годах. Тогда построили и восстановили мосты на автодороге республиканского значения Калкаман – Баянаул – Умыткер – Ульяновский через речку Ашису, она как раз начинается в Карагандинской области и питается талыми водами. Летом в Павлодарском регионе речку и не заметить – сухое русло, а весной поток воды мощный, в 2015 году он размыл мост и часть дороги, словом, натворил бед.
Сейчас для спасателей региона самые горячие дни. Они регулярно объезжают зоны риска, инспектируют и автодорогу направлением на Караганду. Например, ситуация на 96-м км автодороги Калкаман – Баянаул – Умыткер – Ульяновский спокойная, здесь как раз находится мост, размытый паводком в 2015 году, но нынче под ним нет даже и ручейка. Конечно, вода еще просто не дошла до этой отметки, но значит – идет она поступательно, а не резко, да и мост не сравнить с прежним.
– В 2016 году здесь установили полностью новый мост с повышенной пропускной способностью и тщательно подготовили бетонное берегоукрепление, чтобы завихрения потока воды, проходящей через узкое место под мостом, не размыли основание переезда. Ведь именно это было причиной разрушения прежде, – поясняет Сергей Сытник. – Еще 101-й и 104-й километры этой же дороги – точки особого контроля. Один из них – участок естественного перелива, то есть вода трассу закрывает, но ее уровень не представляет проблемы для транспорта. Однако в нынешнем году «КазАвтоЖол» решил минимизировать и такие риски, разместив по краю трассы небольшую насыпь. Эта преграда высотой до полуметра позволит направить поток воды к пропускным трубам неподалеку. На 104- м километре у нас также новый, основательный мост, там сейчас уже есть вода. Но уровень не превышает 80 см, тогда как критическая отметка – 2 м.
Еще один инфраструктурный проект противопаводковых мероприятий – дамбы, которые защищают села Сатпаев и Шорман. Одна из них 1,8 км, другая – более 2,2 км, высота преграды – до 3 м. Благодаря этим насыпям вода, идущая из Карагандинской области и с гор неподалеку, теперь огибает села (раньше проходила прямо через населенные пункты), идет по устью реки Ашису, под двумя мостами и уходит в Майский район, где растекается по озерам.
– Мы уже сейчас видим, что обстановка в текущем году спокойнее, – говорит аким Сатпаевского сельского округа Калым Амиев. – Конечно, в селах не совсем сухо, весна все-таки, но опасений, что к нам зайдут талые воды, нет.
По данным областного департамента по ЧС, список населенных пунктов в зоне риска нынче снижен с 32 до 14. Но несмотря на это спасатели подготовили 28 пунктов для размещения эвакуируемого населения, которые могут принять более 2 тыс. человек в случае необходимости. В регионе укреплены 3,3 км защитных насыпей, очищено более 1 тыс. км водопропускных труб, из населенных пунктов вывезли 187 тыс. тонн снега и откачали почти 10 тыс. кубометров талых вод. Кроме того, подготовлены 111 тонн ГСМ, 36 тыс. тонн инертных материалов, более 50 тыс. мешков. На экстренные противопаводковые мероприятия предусмотрено 13 млн тенге.