​В Баяне все спокойно

Баянаульский район, особенно его территории, граничащие с Карагандинской областью, всегда были в зоне риска подтопления. Села Сатпаев и Шорман (бывшие Караащи и Тендык) и сейчас на особом контроле спасателей. Связано это с природными особеннос­тями – аулы стоят в предгорьях, и здесь всегда многоснежно зимой.

Но самое главное – располагаются они на пути талых вод, идущих из Карагандинской области. Много лет проблему создавала тамошняя частная плотина Акжар, которая была в не самом лучшем состоянии, а потому просто не справлялась со своей задачей. Павлодарские власти не раз поднимали этот вопрос. И в итоге удалось добиться, чтобы соседи провели ремонт. Буквально 24 марта на плотину выезжали сотрудники разных госструктур двух регионов, чтобы оценить нынешнюю ситуацию.

– Плотина неконтролируемая – шлюзов нет, сброс там идет переливом, но состояние ее опасений не вызывает, – говорит начальник отдела предупреж­дения чрезвычайных ситуаций департамента ЧС Сергей Сытник. – На Акжаре сейчас есть запас по уровню воды – до точки перелива еще примерно метр, значит, плотина может принять 400–500 кубометров воды, прежде чем нач­нется сброс.

Для баянаульских сел это очень важно. За тот период, что не пришла вода из Караганды, должен окончательно стаять местный снег. Впрочем, погода павлодарцев радует. Постепенное потепление началось в середине марта, резких скачков температуры не было, поэтому в южных районах области, в том числе и в Баянаульском, спасатели фиксируют практически бесснежную зону.

– В нынешнем году в Павлодарской области влагозапас больше нормы на 12%, но это касается наших северных районов, где до сих пор снег и где обычно нет риска подтопления. И это подтверждается космическими снимками, – продолжает Сергей Сытник. – По нашим прогнозам, на юге области к тому времени, как придет вода от соседей, уже гораздо сильнее прогреется почва, так что влаге будет куда уходить.

Но, как говорится, полагаться на погоду – гневить высшие силы, поэтому тщательная подготовка к паводку началась задолго до его наступления. По сути, принципиальную подготовку начали в 2016 и 2017 годах. Тогда построи­ли и восстановили мосты на автодороге республиканского значения Калкаман – Баянаул – Умыткер – Ульяновский через речку Ашису, она как раз начинается в Карагандинской области и питается талыми водами. Летом в Павлодарском регионе речку и не заметить – сухое русло, а весной поток воды мощный, в 2015 году он размыл мост и часть дороги, словом, натворил бед.

Сейчас для спасателей региона самые горячие дни. Они регулярно объезжают зоны риска, инспектируют и автодорогу направлением на Караганду. Например, ситуация на 96-м км автодороги Калкаман – Баянаул – Умыткер – Ульяновский спокойная, здесь как раз находится мост, размытый паводком в 2015 году, но нынче под ним нет даже и ручейка. Конечно, вода еще просто не дошла до этой отметки, но значит – идет она поступательно, а не резко, да и мост не сравнить с прежним.

– В 2016 году здесь установили полностью новый мост с повышенной пропускной способностью и тщательно подготовили бетонное берегоукрепление, чтобы завихрения потока воды, проходящей через узкое место под мостом, не размыли основание переезда. Ведь именно это было причиной разрушения прежде, – поясняет Сергей Сытник. – Еще 101-й и 104-й километры этой же дороги – точки особого контроля. Один из них – участок естественного перелива, то есть вода трассу закрывает, но ее уровень не представляет проб­лемы для транспорта. Однако в нынешнем году «КазАвтоЖол» решил минимизировать и такие риски, разместив по краю трассы небольшую насыпь. Эта преграда высотой до полуметра позволит направить поток воды к пропускным трубам неподалеку. На 104- м­ километре у нас также новый, основательный мост, там сейчас уже есть вода. Но уровень не превышает 80 см, тогда как критическая отметка – 2 м.

Еще один инфраструктурный проект противопаводковых мероприятий – дамбы, которые защищают села Сатпаев и Шорман. Одна из них 1,8 км, другая – более 2,2 км, высота преграды – до 3 м. Благодаря этим насыпям вода, идущая из Карагандинской области и с гор неподалеку, теперь огибает села (раньше проходила прямо через населенные пункты), идет по устью реки Ашису, под двумя мостами и уходит в Майский район, где растекается по озерам.

– Мы уже сейчас видим, что обстановка в текущем году спокойнее, – говорит аким Сатпаевского сельского округа Калым Амиев. – Конечно, в селах не совсем сухо, весна все-таки, но опасений, что к нам зайдут талые воды, нет.

По данным областного департамента по ЧС, список населенных пунктов в зоне риска нынче снижен с 32 до 14. Но несмотря на это спасатели подготовили 28 пунктов для размещения эвакуируемого населения, которые могут принять более 2 тыс. человек в случае необходимости. В регионе укреплены 3,3 км защитных насыпей, очищено более 1 тыс. км водопропускных труб, из населенных пунктов вывезли 187 тыс. тонн снега и откачали почти 10 тыс. кубометров талых вод. Кроме того, подготовлены 111 тонн ГСМ, 36 тыс. тонн инерт­ных материалов, более 50 тыс. мешков. На экстренные противопаводковые мероприятия преду­смотрено 13 млн тенге.