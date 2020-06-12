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В Байконуре усилили карантинные меры
В Байконуре режим ограничительных мер, предпринимаемых в связи с угрозой распространения коронавируса, продлен до 20 июня, возобновлен запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации города, сообщает Kazpravda.kz.

10 июня в горадминистрации состоялось очередное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории Байконура под руководством главы администрации Константина Бусыгина.

Как отметил руководитель Регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России Андрей Попов, санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции значительно осложнилась. В Кызылординской области зарегистрировано 470 случаев заболевания коронавирусом, а в Байконуре по состоянию на 10 часов 10 июня был зарегистрирован 21 случай COVID-19.

При этом в городе появились случаи инфекции, не связанные с контактом по ранее заболевшим. Так 8 июня выявлен случай инфицирования у работницы филиала АО "ЦЭНКИ" – "КЦ "Южный", которая поступила с клиникой ОРВИ в ЦМСЧ № 1 ФМБА России. 9 июня выявлено инфицирование у сотрудницы Управления образования.

По результатам заседания оперативного штаба 11 июня было принято постановление главы администрации города Байконура "О продлении режима повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконур, ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Байконур и внесении изменений в постановление Главы администрации города Байконур от 14 апреля 2020 г. № 184". Оно вступило в силу сегодня, 12 июня.

Согласно документу режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС на территории города Байконура, ограничительных мероприятий по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Байконура продлен до 24 час 20 июня 2020 года.

Это решение принято с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, в целях организации мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19).

С 12 июня продлен запрет:
- на проведение массовых мероприятий, зрелищных, спортивных мероприятий, семейных и памятных мероприятий, корпоративов;
- на проезд пассажирского, легкового транспорта и проход людей через контрольно-проверочный пункт (КПП) № 3, за исключением транспорта служб экстренного реагирования.
Также продлены:
- приостановка деятельности кинотеатров, компьютерных и игровых клубов;
- ограничения по въезду на территорию города Байконура и выдаче разовых пропусков для граждан, приезжающих по приглашению жителей города, и командированных лиц.

Не допускается передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижения несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Предоставление государственных и иных услуг, предоставление которых возможно только в помещениях органов власти и государственных учреждениях, будет по-прежнему осуществляться по предварительной записи и с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом.

При посещении учреждений, торговых объектов, аптек и рынков в помещениях гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров между рядом находящимися людьми. Рекомендовано использовать медицинские маски (респираторы).

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