В базу данных о педофилах войдет информация с 1991 года – Генпрокуратура РК

Общество
Фото с сайта ura.ru
В Казахстане с 2016 года идет работа по созданию базы данных о педофилах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны.

"С начала 2016 года ведется новый вид учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, создается электронная база данных о педофилах, начиная с 1991 года", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам по итогам совещания.

Напомним, собрать сведения о педофилах в единый список поручил в июне прошлого года вице-премьер (на тот момент) Бердибек Сапарбаев.

"МВД необходимо внести предложение по введению принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, осужденных за совершение сексуально-насильственных действий, а также созданию общенациональной базы данных сексуальных преступников с возможностью информирования общества об их местонахождении", – поручил он тогда.

Кроме того, база данных будет включать сведения о людях, уличенных в педофилии на территории СНГ, что позволит не впускать их в Казахстан. Информация будет поступать не только правоохранительным органам, но и пограничникам.

"Они сюда просто-напросто не заедут. В данном случае пограничникам ничего объяснять не нужно, они просто скажут, что пребывание этого человека на территории Казахстана невозможно", – сообщал ранее заместитель Генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко.

В октябре 2015 года начальник департамента Генеральной прокуратуры Кусаин Игембаев сообщил, что в Парламент направлены дополнения к действующему Уголовному кодексу, позволяющие применять кастрацию в отношении насильников несовершеннолетних детей.

В настоящее время, согласно новому УК РК, преступники данной категории не освобождаются от уголовной ответственности в случае раскаяния, примирения, установления поручительства. К ним не применяется условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом, отсрочка отбывания наказания и акт амнистии. Не распространяются на них и сроки давности.

"Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными органами выработаны некоторые поправки в действующее законодательство, которые находятся в настоящее время в Мажилисе Парламента. Они направлены на расширение вышеуказанных ограничений на лиц, совершивших половые преступления против всей категории несовершеннолетних, а не только малолетних. В качестве дополнительного вида принудительных мер медицинского характера предлагается применять химическую кастрацию", – сообщил Игембаев.

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