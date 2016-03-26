​В беде не оставили

Иван Лебедев в нынешнем году отпразднует свой 25-й день рождения. К несчастью, так случилось, что в 17 лет он стал инвалидом. Как-то вечером Иван возвращался домой с репетиции танцевального кружка, и на него напали хулиганы. Они жестоко избили его и нанесли ножевое ранение. В конечном итоге парню ампутировали ногу, поскольку были задеты нервные окончания. Так он стал инвалидом.

Но Иван проявил настоящий мужской характер и несгибаемую силу воли. Несмотря на трагедию, он не только продолжил учебу, но и стал усиленно заниматься спортом. И весьма небезуспешно, добившись впечатляющих результатов. Сегодня в его активе богатая «копилка» спортивных наград. Иван является неоднократным призером многих соревнований по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он завоевывал «золото» на областных чемпионатах в 2014–2015 годах, был призером чемпионата Казахстана, проходившего в Талдыкоргане. Иван также является победителем областной спартакиады среди спортсменов-инвалидов и серебряным призером казахстанских Паралимпийских игр в Павлодаре.

Два года назад И. Лебедев окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности «информационные системы», поступил в магистратуру, и в прошлом году ему была присвоена степень магистра техники и технологии. Иван начал свою трудовую деятельность в КГУ «Городская информационно-библиотечная система», но так получилось, что, проработав там год, молодой человек остался без работы. И тогда он обратился за помощью к жасотановцам в консалтинг-центр «Кеңес орталығы».

Сегодня Иван Лебедев работает системотехником в Акмолинском областном филиале партии «Нур Отан».

– Труд для человека, особенно мужчины, – это главное дело в жизни, – говорит И. Лебедев. – Нет нужды объяснять, какое значение имеет работа для человека, попавшего в такую жизненную ситуацию, как я. А тем более работа по специальности, ведь всем хочется заниматься делом по душе, которое ты сам выбрал, упорно обучался ему. Поэтому я безмерно благодарен ребятам из МК «Жас Отан», которые в трудную минуту протянули мне руку помощи, а ее трудно переоценить. От себя также хочу сказать, что сегодня в нашей области проводится большая работа по оснащению зданий учреждений и организаций специализированным оборудованием для обслуживания людей с ограниченными возможностями, адаптации объектов социальной инфраструктуры, что не может не радовать.

Сегодня ребята из Акмолинского филиала МК «Жас Отан» активно занимаются реализацией республиканского проекта «Жастар – Отанға!». В рамках этого проекта действуют консалтинг-центры «Кеңес орталығы» и мобильные группы. Для оказания содействия всем нуждающимся они выезжают в сельские округа, а также информируют молодежь о государственных и иных программах, направленных на образование, трудоустройство, обеспечение жильем и по другим вопросам.