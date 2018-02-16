Свежий выпуск
​В беде не оставят
Владимир Легкоступ, Кызылорда

Аварийная разгерметизация газопровода в полдень 14 февраля в районе сельского округа Абай на линии автоматизированной газораспределительной станции № 2 (АГРС-2), через которую Кызылорда получает голубое топливо из магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, устроила в морозные дни настоящий зимний экзамен на профессиональную состоятельность местным службам жизнеобеспечения. Последовавшая утечка газа привела к полной остановке работы этой станции и резкому снижению давления в централизованной системе газоснабжения, вследствие чего произошло автоматическое отключение на 3 газораспределительных пунктах. Через них, по сведениям областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, получают голубое топливо 2 000 абонентов (1 200 – в многоэтажках и 800 – в частном секторе).

Решать проблему обеспечения газом населения пришлось введением ограничений крупным потребителям, среди которых две местные «кочегарки» – «Кызылордатеплоэнергоцентр» и «Южтеплоцентр». В экстренном порядке они были переведены на альтернативное топливо – мазут. Аналогичные сокращения подачи газа ввели и для электростанции ТОО «Кристалл Менеджмент», работающей на топливе из нефтегазового месторождения Акшабулак, ставшего единственным поставщиком газа в областной центр по линии АГРС-1.

Принятые меры действительно стабилизировали ситуацию, и уже вечером в дома значительной час­ти абонентов центра города вернулось голубое топливо. А оставшиеся окрестные пригородные поселки Тасбогет и КБИ начали запитывать утром следующего дня. При этом, чтобы соблюсти меры безопасности, население сначала оповестили о необходимос­ти отключить газовые приборы.

Однако без неприятных последствий газовое ЧП все-таки не обошлось. Из-за перепада давления газа в сети после аварийного отключения АГРС-2 в двух квартирах домов № 1 и № 3 по ул. Тайманова произошли взрывы газовоздушной смеси. В первом случае в результате хлопка была частично разрушена стена и часть балкона квартиры. К счастью, домочадцев в этот момент не было и никто не пострадал. А вот второй взрыв в 15-й квартире дома № 3 повлек еще и пожар. В результате ожоги лица и ног 3-й степени получила 24-летняя девушка.

Как заверили на брифинге, посвященном ЧП с газоснабжением города, заместитель акима Кызылорды Асылбек Шаменов и руководство Кызылординского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», все пострадавшие наедине с бедой не останутся, им будет оказана необходимая помощь. В свою очередь в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отметили, что аварийная ситуация с газоснабжением не повлияла на прохождение отопительного сезона, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

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