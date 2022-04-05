В два района Западно-Казахстанской области, пострадавших от паводка, ушел первый караван гуманитарной помощи.

Макароны, мука, чай, подсолнечное масло, овощи, тепловые пушки для просушки домов и многое другое – около 20 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости собрали депутаты городского и областного маслихатов, предприниматели. На двух КамАЗах ценный груз направлен в Каратобинский и Жанибекский районы, жители которых пострадали от паводка.

С транспортом помог член партии «AMANAT» бизнесмен Турарбек Тлемисов, от себя он выделил и средства на закупку продуктов. По его словам, к сбору гуманитарной помощи западноказахстанцам подключились предприниматели из других регионов.

– Основные средства мы аккумулируем, потому что от воды пострадало много домов, в том числе саманных. Деньги понадобятся для покупки стройматериалов, – сказал он. – В беде земляков не оставим!

В ходе аппаратного совещания в акимате области руководитель управления внутренней политики ЗКО Дархан Кадралиев рассказал, что для прозрачности сбора и передачи средств создан единый счет, поступает много звонков от неравнодушных людей с предложениями поддержки пострадавших.

В области создан волонтерский штаб по ликвидации последствий наводнения. По словам Адилгерея Зулхарова, возглавившего его, на сегодня в Каратобинском, Жанибекском, Чингирлауском и Бурлинском районах действуют волонтерские отряды по 30 человек. В Уральске готовы помочь более 100 волонтеров. Штаб ведет сбор одежды, продуктов длительного хранения, медикаментов, предметов личной гигиены и первой необходимости от жителей области.

...Сейчас уже в четырех районах ЗКО объявлен режим ЧС. По сводке ДЧС области на утро 4 апреля, всего в регионе подтоплено 140 домов и 2 социальных объекта, погибло 168 голов скота. Эвакуирован 751 человек, из них 215 детей. В шести районах области работают 770 человек, 99 единиц техники, 7 плавсредств, 26 мотопомп, 1 вертолет (МИ-8). Задействованы личный состав и технические средства ДЧС ЗКО, Мангыстауской и Атырауской областей, Погранслужбы КНБ РК, местных исполнительных и правоохранительных органов.

По данным ДЧС ЗКО, взята на контроль ситуация в Таскалинском районе, в районе Байтерек и Уральске. Ведется мониторинг ситуации на трансграничных реках Урал, Большой и Малый Узени, Чаган и водохранилищах. Обстановка на водных объектах стабильная. На реках Деркул и Чаган лед тает на месте, объемы влагозапасов выше на 24%, но возможны заторы ввиду резкого потепления.

– Есть риск подтопления дачных обществ вокруг областного центра. В опасной зоне дачные товарищества, где постоянно проживают порядка шести тысяч человек, – сообщил аким Уральска Абат Шыныбеков. – Проведена разъяс­нительная работа с населением, наготове техника, необходимая в случае эвакуации.