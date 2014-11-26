В Беларуси презентовали книги казахстанских ученых о Карлаге

Наталья РЫЖКОВА, Караганда
    Его автор – доктор юридических наук, член-корреспондент НАН РК, секретарь Карагандинского областного маслихата Нурлан Дулатбеков – рассказал о проделанной работе, дальнейших планах и представил более 20 книг, выпущенных в Караганде в рамках проекта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

    В презентации участвовали белорусские историки, политологи, представители образовательных учреж­дений Минска и Исполнительного комитета СНГ, сотрудники дипломатического корпуса Казахстана во главе с послом РК в Беларуси Ергали Булегеновым. Особыми гостями стали те, кто прошел сталинские лагеря и сумел выжить, их потомки.

    Участники презентации отметили важность проводимой казахстанскими учеными работы. Многие высказали мнение, что обращение к воспоминаниям бывших узников крупнейшего концентрационного лагеря Советского Союза имеет большое значение для современников.

