В Беларуси состоялся референдум

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси состоялся, в нем приняло участие более половины граждан, обладающих правом голоса. Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь-1» председатель Центризбиркома Игорь Карпенко, сообщает ТАСС.

«На 12.00 (по времени Минска. – Ред.) по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся», – сказал Игорь Карпенко.

Как проинформировал глава белорусского ЦИК, «каких-либо замечаний как со стороны нацио­нальных, так и международных наблюдателей пока по референдуму не поступало».

В воскресенье в стране проходило голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Бюллетени для голосования содержали один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Итоги референдума будут подведены в понедельник, 28 февраля.