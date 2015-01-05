В Бельгии разрешили эвтаназию серийному насильнику
Комиссия в министерстве юстиции Бельгии назвала дату эвтаназии убийцы и насильника, осужденного на пожизненное заключение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Как сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую газету De Morgen, 51-летнего Франка Ван Ден Бликена (Frank Van Den Bleeken) умертвят 11 января в клинике тюрьмы в Брюгге.
Преступник провел за решеткой без малого 30 лет за серию изнасилований и убийство девушки-подростка. Он просил минюст разрешить ему умереть, ссылаясь на невыносимые проблемы с психикой и отсутствие необходимых методов для их лечения.