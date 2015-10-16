В Берлине арестован россиянин-имам за вербовку молодежи в ИГ

В Берлине арестован гражданин России, являющийся имамом мечети района Моабит.
со ссылкой на Лента.ру
.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре немецкой столицы, он обвиняется в вербовке молодежи в ряды террористической группировки "Исламское государство".
В посольстве России в Германии сообщили, что к ним за консульской помощью этот человек пока не обращался.
По данным прокуратуры, задержание было произведено в Берлине в среду, 14 октября. В ведомстве назвали его имя — Мурат и первую букву фамилии — А. Он родом из Дагестана, хорошо говорит по-русски и по-чеченски, имеет значительное влияние в чеченской общине в ФРГ, добавили в ведомстве.
Мужчине предъявлены обвинения в поддержке террористической деятельности и вербовке молодых людей, преимущественно чеченского происхождения, которые были прихожанами его мечети, а также через социальные сети для отправки в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне ИГ.
Летом полиция Берлина провела проверку в связи с высказываниями берлинского имама Мурата Атаева, сделанными им в интервью интернет-сайту "Медуза". По словам Атаева, он является "информационным агрегатором" "Исламского государства" в Германии.
В январе в ходе спецоперации в Берлине были задержаны 11 человек по обвинению в вербовке боевиков для ИГ в Сирии, двое участников исламистского подполья были арестованы. Источники в полиции Берлина сообщили, что эти люди находились в окружении Атаева, однако обыски в мечети результатов не принесли. С 2008 года полиция провела с имамом восемь бесед.