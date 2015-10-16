В Берлине арестован россиянин-имам за вербовку молодежи в ИГ

В мире
Марат Манаспаев
Фото: Paulus Ponizak / Caro / Global Look
В Берлине арестован гражданин России, являющийся имамом мечети района Моабит, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре немецкой столицы, он обвиняется в вербовке молодежи в ряды террористической группировки "Исламское государство".

В посольстве России в Германии сообщили, что к ним за консульской помощью этот человек пока не обращался.

По данным прокуратуры, задержание было произведено в Берлине в среду, 14 октября. В ведомстве назвали его имя — Мурат и первую букву фамилии — А. Он родом из Дагестана, хорошо говорит по-русски и по-чеченски, имеет значительное влияние в чеченской общине в ФРГ, добавили в ведомстве.

Мужчине предъявлены обвинения в поддержке террористической деятельности и вербовке молодых людей, преимущественно чеченского происхождения, которые были прихожанами его мечети, а также через социальные сети для отправки в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Летом полиция Берлина провела проверку в связи с высказываниями берлинского имама Мурата Атаева, сделанными им в интервью интернет-сайту "Медуза". По словам Атаева, он является "информационным агрегатором" "Исламского государства" в Германии.

В январе в ходе спецоперации в Берлине были задержаны 11 человек по обвинению в вербовке боевиков для ИГ в Сирии, двое участников исламистского подполья были арестованы. Источники в полиции Берлина сообщили, что эти люди находились в окружении Атаева, однако обыски в мечети результатов не принесли. С 2008 года полиция провела с имамом восемь бесед.

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Пакет важнейших законов
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Расширяя профессиональные горизонты
В Актау откроется консульство РФ
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Проводник цифровой повестки
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Консультации по вопросам безопасности
Ребенок нуждается в помощи государства
Новая модель диалога государства и общества
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Производства получили новый импульс
«Водный след» столичного школьника
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Впервые в истории численность населения Австралии превысила…
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут би…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]