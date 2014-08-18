В Берлине проходит четырехсторонняя встреча по Украине

Сергей Лавров, Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер и Лоран Фабиус прибыли на виллу "Борзиг" и начали программу с прогулки по парку. Министры прогулялись вдоль озера. По правую руку от Штайнмайера шел Климкин. По левую - Лавров. Глава МИД Франции шел рядом с Климкиным, передает ИТАР-ТАСС.

Позже главы МИД продолжили встречу за рабочим ужином. "Переговоры продолжаются в формате ужина, - написал в Twitter Климкин. - Затем вернемся в официальный зал. Сколько это еще продлится, сказать трудно. Разговор непростой".

Как ожидается, министры обсудят ситуацию вокруг российского гуманитарного конвоя и в целом пути разрешения украинского кризиса. Однако точная повестка дня и круг вопросов станут понятны непосредственно на консультациях.