В Берлине задержан водитель въехавшего в толпу грузовика

В мире
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Фото с сайта korrespondent.net
Правоохранители Берлина задержали предполагаемого водителя грузовика, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

По информации представителя полиции, в машине во время наезда было два человека. Пассажира обнаружили мертвым.

Как уточняется, у грузовика польские номерные знаки, из города Гданьск. Свидетели происшествия считают, что водитель мог быть из Восточной Европы.

По информации телеканала TVN24, въехавший в толпу людей грузовик принадлежал польской транспортной компании. Ее владелец, Ариэль Журавски вечером 19 декабря в интервью каналу заявил, что за рулем грузовика должен был находиться его двоюродный брат, однако он перестал выходить на связь с 16.00 понедельника.

Владелец компании отметил, что водитель имеет 15-летний опыт работы, и выразил уверенность, что он не замешан в случившемся и, возможно, машину просто угнали.

Полиция Берлина в твиттере просит жителей города оставаться дома и сообщать важную информацию о случившемся.

В Сети появилось видео наезда грузовика на людей в центре Берлина.



Ранее сообщалось, что на рождественской ярмарке в Берлине грузовик врезался в толпу. По меньшей мере 12 человек погибли, около 50 ранены.

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