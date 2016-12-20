В Берлине задержан водитель въехавшего в толпу грузовика

Правоохранители Берлина задержали предполагаемого водителя грузовика, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
По информации представителя полиции, в машине во время наезда было два человека. Пассажира обнаружили мертвым.
Как уточняется, у грузовика польские номерные знаки, из города Гданьск. Свидетели происшествия считают, что водитель мог быть из Восточной Европы.
По информации телеканала TVN24, въехавший в толпу людей грузовик принадлежал польской транспортной компании. Ее владелец, Ариэль Журавски вечером 19 декабря в интервью каналу заявил, что за рулем грузовика должен был находиться его двоюродный брат, однако он перестал выходить на связь с 16.00 понедельника.
Владелец компании отметил, что водитель имеет 15-летний опыт работы, и выразил уверенность, что он не замешан в случившемся и, возможно, машину просто угнали.
Полиция Берлина в твиттере просит жителей города оставаться дома и сообщать важную информацию о случившемся.
В Сети появилось видео наезда грузовика на людей в центре Берлина.