В бильярд играли ветераны

Соревнования, посвященные памяти Героя Труда Казах­стана, первого президента АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

(«УК ТМК») Багдата Шаяхметова проводились уже во второй раз. Первый, более представительный турнир состоялся в июле 2018 года. После двухгодичного перерыва из-за пандемии в этот раз его решили провести этой осенью в связи с юбилеем Б. М. Шаяхметова – 17 ноября ему бы исполнилось 75 лет. По словам председателя оргкомитета Рыспека Касенова, символично, что состязание было организовано в преддверии 30-летия Независимости страны, так как вся жизнь этого замечательного человека была тесно связана с историей становления нашего государства.

– Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку его деятельности, сказав, что Багдат Шаяхметов внес неоценимый вклад в развитие экономики и роста производства страны. Благодаря его стратегическому мышлению АО «УК ТМК» заслуженно был приз­нан ключевым поставщиком титанового сырья на мировом рынке, создано производство титановых слитков и сплавов, – подчеркнул Рыспек Касенов.

Некоторые друзья и соратники Багдата Мухаметовича приняли участие не только в торжественном открытии и закрытии турнира, но и в самих соревнованиях, благо их возраст соответствовал условиям соревнований. В первой возрастной группе от 60 до 70 лет участвовали 32 человека, во второй – 70 лет и старше – 16 человек. Они представляли ветеранов бильярдного спорта из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Талдыкоргана, Павлодара, Караганды, Семея и Усть-Каменогорска.

В старшей группе победителем турнира стал Николай Рыжих из Усть-Каменогорска. В финале он в упорной борьбе выиграл у Георгия Пака из Шымкента. Третьи места заняли представители хозяев турнира – Ертай Байбатчин и Жекимбек Джаманчалов.

У «молодежи» отличился столичный ветеран-казправдинец Максут Иржанов, выступавший за бильярдный клуб «Тарлан». Второе место занял Серик Беркимбаев из Талдыкоргана, а бронзовыми призерами стали усть-каменогорец Бейсен Байгалиев и карагандинец Анатолий Ли.

Следующий представительный турнир среди ветеранов, посвященный 30-летию Независимости РК, состоится в середине декабря в Нур-Султане.