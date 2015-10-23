В Бишкеке при задержании экстремиста погибли двое мирных жителей
Жания Уранкаева
Последний сбежавший из СИЗО-50 преступник Алтынбек Итибаев ликвидирован в Кыргызстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
Спецоперация по задержанию Итибаева проходила в микрорайоне "Достук" Бишкека. Преступник забаррикадировался в одной из квартир жилого дома и не желал добровольно сдаваться. По данным МВД республики, он оказал вооруженное сопротивление.
В ходе проводимой операции под перекрестный огонь попали двое мирных жителей – это мужчина и женщина, которые погибли на месте происшествия.
Также погибли сотрудник СОБРа и сам беглец, был ранен сотрудник ГСИН.
Отметим, последний из участников побега из СИЗО-50 Алтынбек Итибаев был приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Напомним, в ночь на 12 октября девять заключенных сбежали из СИЗО-50 в Чуйской области. При побеге преступники задушили троих сотрудников ГСИН и одному нанесли тяжелые ранения, от которых он вскоре скончался.