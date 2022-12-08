В бизнесе только девушки

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Алмат Шакирбаев

Многие международные эксперты изучают вопрос о роли и месте женщин в экономике Казахстана.

Международные организации внимательно следят за состоянием гендерной политики в Казахстане. Например, интернет-портал СНГ приводит данные своих исследовательских работ относительно роли женщины в казахстанском бизнесе. Так, по данным портала, женщины в нашей стране имеют огромный вес на рынке труда РК – 48,5% экономически активного населения составляют именно казахстанки. Женщины составляют также 48,1% всех занятых в стране и 48,9% от всех наемных работников.

Наиболее активно женщины проявляют себя в индивидуальном предпринимательстве. Так, количество зарегистрированных ИП, где руководители – женщины, за год выросло на 9,1% – до 625,1 тыс. к концу 2021 года. Их доля от общего количества ИП тоже увеличилась – с 47,4% до 49% за год. В том числе активны в индивидуальном предпринимательстве молодые женщины. В частности, количество действующих ИП, где руководители – женщины в возрасте до 29 лет, за год выросло сразу на 37,2% – до 88,7 тыс. Доля таких ИП от общего числа действующих молодых предпринимателей увеличилась с 43,4% до 46,4%.

Что касается малого и среднего предпринимательства, то и здесь женщины имеют заметный вес. Так, численность занятых на субъектах МСП, возглавляемых женщинами, к началу 2021 года составляла 1,1 млн человек – 31,1% от общего количества. В целом вклад женского предпринимательства в ВВП РК составляет около 40%.

А какова картина в целом в мире и роль женщин в мировой экономике?

По данным исследования McKinsey, участие женщин в экономике наравне с мужчинами добавило бы к 2025 году к мировому ВВП 28 трлн долларов, то есть 11–26%. Это означало бы рост ВВП на 9% в Восточной Европе и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в свою очередь, сообщал, что, по исследовательским данным, если бы к 2020 году гендерный разрыв был ликвидирован всего в 15 странах, уже к 2030 году доход на душу населения мог вырасти в среднем на 12%.

«Коронакризис» сыграл свою роковую роль и в этом направлении, отбросив все достижения в сфере гендерного равенства на годы назад. В частности, согласно исследованию ООН и Всемирного банка, женщины-предприниматели несут более тяжелый урон от пандемии и пострадали сильнее мужчин: 64% против 52%.

Чтобы поддержать женщин в этот трудный период, в Казах­стане запустили ряд программ и проектов, которые призваны как сократить гендерный разрыв, так и повлиять благоприятно в целом на развитие экономики и общества в стране. Так, например, один из инструментов поддержки женщин в РК стала ипотека от Отбасы банка «Ұмай». Банк запустил этот продукт совместно с международным институтом – Азиатским банком развития (АБР). Работает в РК и такая программа, как «Женщины в бизнесе» от ЕБРР. Программа предусматривает финансирование и консультирование для женщин, включая семинары, систему поддержки и льготное кредитование. Партнеры ЕБРР, реализующие программу в Казахстане, – банки и микрофинансовые организации (например, Шинхан Банк, Банк ЦентрКредит, KMF и прочие).

Еще один проект поддержки женщин-предпринимательниц – KMF Isker hanymy. Он также предусматривает как финансовые, так и нефинансовые меры, информационную поддержку, обу­чение и прочее. В KMF отмечают, что 58% их клиентов – женщины. Причем 63% из них проживают в сельской местности.

Подобные проекты имеют неплохой потенциал поддержки женщин и хотя бы в некоторой мере приближают Казахстан к гендерному равенству. Пока же республика занимает в глобальном рейтинге гендерного равенства лишь 80-е место из 156, что на 8 позиций хуже, чем годом ранее.

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