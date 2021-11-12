В ближайшее время будут определены причины взрыва на шахте "Абайская" – глава МЧС
Лаура Тусупбекова
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в ходе правительственного часа Сенате Парламента РК сообщил, что уже в ближайшее время будут определены первичные причины взрыва на шахте "Абайская" в Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день работы на данном угольном разрезе приостановлены. Сейчас работает государственная комиссия. Было установлено, что одномоментно произошел выброс более 8 тыс. куб. м метана непосредственно в шахте. Мы наблюдали по датчикам обнаружения метана резкий всплеск свыше 41% концентрации метана именно в забое, и произошел отвал горной массы, порядка 100 тонн", - сказал глава МЧС.
Он сообщил, что к концу сегодняшнего дня уборка отвала завершится.
«На сегодняшний день работы по уборке отвала продолжаются, я думаю, к концу дня они будут завершены. И после сегодняшнего парламентского часа я как председатель комиссии выезжаю туда для определения в том числе первичных причин возникновения подобной аварии, что послужило причиной», - отметил Юрий Ильин.
Напомним, утром 7 ноября в Карагандинской области на шахте "Абайская", которая принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии (08:24) в шахте работали 64 человека, 8 из которых находились в забое. В результате ЧП 6 горняков погибли. Двое пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.
Департамент полиции Карагандинской области начал досудебное расследование по статье 277 часть 3 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Кроме того, по поручению Премьер-министра Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина. Ей предстоит выяснить обстоятельства и причины ЧП.