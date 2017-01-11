В ближайшие дни в Казахстане ожидается похолодание
Жания Уранкаева
В период с 12-го по 14 января на большей территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, погоду в ближайшие три дня по-прежнему будут определять атмосферные фронты.
"На большей территории страны снег, метель, ухудшение видимости менее одного километра, порывистый ветер, 15-20 метров в секунду, в южных областях гололёд и туман, видимость менее 500 метров", – сообщили в пресс-службе "Казгидромета".
Отмечается, что на смену фронтам придет антициклон, который сформировался над Поволжьем и уже распространился на западные области республики. С этим антициклоном к 14 января ожидается кратковременное понижение температуры и прекращение осадков.
В Астане завтра, 12 января, облачно, ночью снег, днем небольшой снег, низовая метель, ночная температура воздуха -18...-20 -16...-18, повышенный северо-западный ветер, 9-14 м/с. 13 января переменная облачность, без осадков, ночью -25...-27, днем -15...-17, ветер северный, 5-10 м/с.
Ранее специалисты объявили штормовое предупреждение в Жамбылской области на 11 - 12 января.