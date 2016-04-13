В ближайшие дни в Петропавловске ожидаются паводки. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, который возглавляет выехавшую в СКО правительственную комиссию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bnews.kz.
"Паводок, который придет в Петропавловск, мы ожидаем в течение двух – трех дней. Рабочий поселок и кожзавод – наиболее опасные участки на сегодняшний период", – отметил Ильин.
Как известно, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин прибыл в СКО для ознакомления с паводковой ситуацией в регионе. На вертолете группа высокопоставленных сотрудников МВД облетела все опасные места и населенные пункты, подвергшиеся подтоплению паводковыми водами.
"Паводок, который придет в Петропавловск, мы ожидаем в течение двух – трех дней. Рабочий поселок и кожзавод – наиболее опасные участки на сегодняшний период", – отметил Ильин.
Как известно, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин прибыл в СКО для ознакомления с паводковой ситуацией в регионе. На вертолете группа высокопоставленных сотрудников МВД облетела все опасные места и населенные пункты, подвергшиеся подтоплению паводковыми водами.