В ближайшие два дня в ряде областей РК ожидается похолодание

Общество
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Жания Уранкаева
С 8 по 10 октября на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры и осадки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Казгидромет".
 
"Над Средним Уралом образовался глубокий циклон, который там и сохранится в ближайшие трое суток. Связанные с ним холодные атмосферные фронты будут смещаться сначала на западные области Казахстана, а затем на северные и центральные области, вызывая на своем пути похолодание и дожди, на западе ночью – мокрый снег", – говорится в сообщении синоптиков.

Отметим, что на юге и востоке страны, напротив, ожидается потепление.

"Еще один циклон формируется над югом Каспийского моря и будет перемещаться через южные области на восток республики. С передней частью циклона на эту территорию будет поступать теплый воздух с районов Ирана, что вызовет повышение дневной температуры на юге и юго-востоке днем до +25–33 ºC, на востоке до +20–28 ºC". При этом в пятницу и субботу с этим циклоном возможны кратковременные дожди", – говорится в прогнозе.

В Астане завтра переменная облачность и без осадков, ночью + 2 + 4, днем + 18 + 20, повышенный юго-восточный ветер с порывами до 9–14 м/с. В пятницу возможны дождевые осадки, температура ночью + 11 + 13, днем + 16 + 18, сохранится повышенный ветер 15–20 м/с. 

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