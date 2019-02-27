В ближайшие три года доля соцрасходов в бюджете вырастет до 49% – Смаилов

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Первый заместитель Премьер-министра РК - министр финансов Алихан Смаилов в кулуарах после XVIII съезда партии "Нур Отан" отметил, что доля расходов в республиканском бюджете на социальную поддержку населения вырастет в ближайшие три года с 34% до 49%, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сегодня Глава государства поставил ряд задач, направленных, в первую очередь, на дальнейшее усиление социальной поддержки. Я бы хотел сказать, что в целом социальная направленность нашего бюджета произошла не вчера, не сегодня. Она всегда была, особенно в последние годы. Вследствие усиления негативных внешних шоков, которые сказались на социальном самочувствии нашего населения, социальная поддержка была усилена. И в частности, за последние два года доля расходов на социальную сферу у нас увеличилась с 34 до 45 процентов в республиканском бюджете. В ближайшие три года эта доля еще вырастет до 49 процентов. То есть, на лицо социальная направленность нашего бюджета", – сказал Смаилов.
Кроме того, министр добавил, что Президент поставил ряд дополнительных задач, которые еще более усиливают поддержку малообеспеченных семей, в том числе многодетных матерей, а также вопросы адресной социальной помощи, обеспечение жильем и строительство различных инфраструктурных объектов в регионах.
"На все это будет дополнительно в течение ближайших трех лет выделено 2 триллиона тенге. В том числе 1 триллион тенге будет найден за счет улучшения налогового и таможенного администрирования, а также за счет оптимизации бюджетных расходов наших государственных органов. Из Нацфонда также будет выделено порядка 1 триллиона тенге в ближайшие три года", – резюмировал глава Минфина.